Вор-рецидивист предстанет перед судом за очередную кражу (ВИДЕО)

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Правоохранители задержали 37-летнего жителя столицы.

11 июля в полицию обратился мужчина и сообщил, что из принадлежащего ему подсобного помещения пропало несколько строительных инструментов. Ущерб был оценён в 3 950 леев.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Вскоре преступник был задержан и сознался в содеянном. Украденные инструменты были обнаружены в его доме. Ранее мужчина уже совершал аналогичные правонарушения.

Задержанному грозит штраф от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества от 180 до 240 часов или лишение свободы до 4 лет.

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