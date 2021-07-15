Вор-рецидивист попался на краже цветмета и техники

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36-летний рыбничанин похитил из пристройки, расположенной на территории пункта приёма металлолома, 40 кг меди и 2 дрели.

Через некоторое время злоумышленник снова “пошёл на дело”, пишет mvdpmr.org. В заборе ножницами по металлу проделал дыру и вынес из чужого гаража телевизор, две видеокамеры, IP-тюнер, два мешка с алюминиевыми и медными проводами.

Оперативники задержали подозреваемого. По месту его проживания были найдены и изъяты похищенные вещи. Как выяснилось, металл он сдавал.

В отношении ранее судимого гражданина возбуждено уголовное дело.

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