Вор-рецидивист попался на краже цветмета и техники

36-летний рыбничанин похитил из пристройки, расположенной на территории пункта приёма металлолома, 40 кг меди и 2 дрели.
Через некоторое время злоумышленник снова “пошёл на дело”, пишет mvdpmr.org. В заборе ножницами по металлу проделал дыру и вынес из чужого гаража телевизор, две видеокамеры, IP-тюнер, два мешка с алюминиевыми и медными проводами.
Оперативники задержали подозреваемого. По месту его проживания были найдены и изъяты похищенные вещи. Как выяснилось, металл он сдавал.
В отношении ранее судимого гражданина возбуждено уголовное дело.
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