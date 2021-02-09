Рецидивист нагло ограбил посетительницу столичного кафе (ВИДЕО)

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28-летний житель столицы задержан.

В конце января мужчина, находясь в заведении на Ботанике, украл кошелёк у посетительницы. 57-летняя пострадавшая сообщила полиции, что к её столику подошёл неизвестный, выхватил портмоне, в котором было 1600 леев, и скрылся.

Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения. Благодаря этому правонарушителя оперативно задержали.

Мужчина сознался в содеянном. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения закона.

Ведётся расследование. Задержанному грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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