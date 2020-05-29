Вор кричит: “Держите вора!”, – Цырдя о тактике Санду

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Майя Григорьевна выдает всё больше и больше признаков слабоумия, а то и откровенного маразма. Вчера опять выдала перл – Додон контролирует юстицию, поэтому миллиард не вернут! Про аэропорт и “Air Moldova” мило промолчала. Ну, ладушки.

Мы были бы безумно рады, если бы Додон контролировал юстицию. Были бы тогда такими бесстрашными Усатый, Таубер, Шелин, Гелич, Киртоакэ, Гимпу и так далее? При Плахотнюке молчали, как мыши! И генпрокурор знает почему. До сих пор слово “Плахотнюк” не могут выговорить!

Стал бы Канду, чье имя в отчете парламентской комиссии о краже миллиарда, таким голосистым, будь юстиция у Додона? А Майя Санду? Имя Плахотнюка она произносила крайне редко и всегда оглядывалась по сторонам!

Абсурд. Юстиция Додона не только не сажает, но еще и закрывает дела критикам Додона! Сырбу, Ткачук, Усатый, Урсаке, Болбочану – всем закрыли дела! Плахопрокурора Мораря отпустили! Киринчука тоже! Ни одной посадки!

“Подконтрольный Додону” КС (в безумной версии Санду) – блокирует все законы правительства и российский кредит в 200 млн евро – в условиях тяжелого экономического кризиса и пандемии!

Скажем, как есть. Генпрокуратура до сих пор в кармане у Плахотнюка… за исключением самого Стояногло. КС – в кармане у Майи Санду, как и половина ВСМ и куча судей в разных инстанциях.

Потому и не продвигаются уголовные дела. Потому гуляют на свободе воры и бандиты, да еще и митингуют! И потому Санду, голосовавшая за выдачу 5.4 миллиардов леев банкам Шора и за концессию аэропорта, – такая наглая.

Как говорил Канду, “в Европе такого бы не произошло”. В ЕС она бы сидела в тюрьме.

А у нас эта лицемерка еще обвиняет других в коррупции! И когда пытаешься обратиться в ГП, сразу прибегают послы! Не трогайте! Иначе санкции, проблемы!!! Иван Дьяков, кстати, публично признался, что закрыл ей дело по закупкам видеокамер под давлением.

Как-то так. Вор кричит: “Держите вора!”, – вот и вся тактика Санду.