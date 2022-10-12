Вор избил прохожего в столичном парке и украл телефон (ВИДЕО)

Вор избил прохожего в столичном парке и украл телефон (ВИДЕО)

21-летний подозреваемый, уроженец Сынжерей, был задержан.

Инцидент произошёл в центральном парке.  Злоумышленник нанёс прохожему несколько ударов по лицу, после чего выхватил телефон и убежал. Причинённый материальный ущерб составил 2800 леев.

Вскоре подозреваемый был установлен, гаджет вернули потерпевшему. За кражу нарушителю закона грозит от 5 до 7 лет тюрьмы со штрафом (или без) в размере от 42 500 до 67 500 леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md