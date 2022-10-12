Вор избил прохожего в столичном парке и украл телефон (ВИДЕО)

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21-летний подозреваемый, уроженец Сынжерей, был задержан.

Инцидент произошёл в центральном парке. Злоумышленник нанёс прохожему несколько ударов по лицу, после чего выхватил телефон и убежал. Причинённый материальный ущерб составил 2800 леев.

Вскоре подозреваемый был установлен, гаджет вернули потерпевшему. За кражу нарушителю закона грозит от 5 до 7 лет тюрьмы со штрафом (или без) в размере от 42 500 до 67 500 леев.

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