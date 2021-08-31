Вопросы и ответы о “Восточном партнёрстве” – Молдова в фокусе международного круглого стола

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Накануне прошла международная интернет-конференция “Республика Молдова на новом этапе: как найти баланс между Россией и Западом”. На ней состоялась презентация книги российских авторов о “Восточном партнерстве” и обсуждалась политическая ситуация в нашей стране.

В конференции, пишет cenzura.md, приняли участие политологи и эксперты, а также заместитель председателя фракции Блока коммунистов и социалистов Константин Старыш. С молдавской стороны проблемы и перспективы Молдовы обсуждали эксперты Александр Кориненко и Илья Киселёв. Российскую сторону представляли политолог, шеф-редактор RuBaltic.Ru Александр Носович и Алексей Ильяшевич – журналист-международник, обозреватель RuBaltic.Ru, а также Дмитрий Офицеров-Бельский– политолог, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова (Москва).

В конференции также принял участие представитель Латвии политолог Нормунд Гростиньш, директор Латвийского института будущего (Рига). Модератором мероприятия выступил Сергей Рекеда, главный редактор RuBaltic.Ru, директор Центра изучения перспектив интеграции (ЦИПИ).

Изданная книга “33 наивных вопроса о “Восточном партнерстве” рассматривает различные аспекты возникновения этого межгосударственного объединения, а также причины, приведшие к сворачиванию этой международной организации.

После презентации книги участники конференции высказали своё мнение по различным аспектам отношений Молдовы и России и их перспективам.