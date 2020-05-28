Вопрос – ответ

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В чём перед церковью провинился премьер?

Как премьер-министр отреагировал на угрозу митрополии Молдовы не упоминать его имя во время богослужений из-за того, что правительство не разрешает пока проводить службы внутри церквей? И. Олару, Окница

Глава кабинета министров РМ Ион Кику не мог не отреагировать на эту угрозу. На официальной странице в Фейсбуке он написал: «Прости меня, Господи, и убереги от грехов, и дай мне разум и силы реагировать мудро и спокойно на такие вещи. Давайте будем милосердными и понимающими. С каждым из нас может случиться то, что наш разум окажется затуманен силой инстинктов и искушений. Давайте все будем молиться за ясность ума и здоровье людей, в том числе бюрократов и служителей церкви.

Этот кризис напоминает нам о том, как важно восстановить систему образования в стране. В просвещённом обществе такие «предупреждения» не появлялись бы. Господи, прости меня».

Куда переедет «кишинёвский Арбат»?

Слышал, что на месте «кишинёвского Арбата» собираются обустроить сквер для отдыха горожан. А где можно будет найти наших умельцев, продающих разные поделки и сувениры? К. Володина, Кишинёв

Сквер, расположенный между Национальным театром им. Михая Эминеску и Органным залом, столичная мэрия планирует реабилитировать. Как выяснилось, люди, продававшие там свои картины, изделия ручной работы, не имели на это законного основания.

По словам мэра Кишинёва Иона Чебана, этот участок не предназначен для торговли.

– Сквер находится в самом сердце столицы, он сейчас в плохом состоянии и нуждается в реабилитации. В результате обсуждений мы определили место, где будет располагаться так называемый кишинёвский Арбат, и осмотрели его, – отметил Чебан.

Художникам и ремесленникам, торгующим в сквере Эминеску, предложили переехать на новое место – на пешеходную улицу за Кафедральным собором. Это место будет называться «Аллея творческих людей, выставка для продажи».

Почему цветы поливают в дождь?

Ехал на прошлой неделе в дождь по проспекту Дачия, а там наши доблестные службы поливали цветочные газоны. Причём вижу такое уже не в первый раз. Это у нас болезнь такая – поливать во время дождя? Б. Кипер, Бачой

Как выяснила «АиФ в Молдове» в МП Spaţii verzi, это не полив, а процедура, посредством которой в почву вносятся добавки/удобрения для растений. Состоят они из азота, фосфора, калия и микроэлементов. Эту жидкость подливают к корням цветов именно во время дождя, для того чтобы обработать их и укрепить.

«Рабочие МП Spaţii verzi использовали растворимые удобрения для укрепления ослабленных растений с пониженной декоративностью на цветочных клумбах, пострадавших в период засухи. Четыре килограмма смеси (азот, фосфор, калий и микроэлементы) были разведены в 4000 литрах воды. Это удобрение действует восстанавливающе на растения, способствует хорошему цветению и повышает их засухоустойчивость. Дождливая погода не является препятствием для применения этой жидкости», – говорится в сообщении предприятия.

Согласно разъяснениям специалистов, эта процедура применяется каждый год, в ней нет ничего из ряда вон выходящего.

Что страшней коктейля Молотова?

После двух месяцев чрезвычайного положения количество заболевших коронавирусом почему-то стало расти. С чем это связано и не отменят ли опять Радоницу? В. Горческу, Новоаненский район

По словам директора Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николая Фуртунэ, граждан настоятельно призывали оставаться дома на Пасху.

– На Радоницу люди не пошли на кладбища, но отмечали дома. Сегодня мы пожинаем плоды 9 Мая. Я наблюдал тогда катастрофическую ситуацию в городе: общественный транспорт был переполнен, меры защиты не соблюдались, – сказал Н. Фуртунэ в интервью на одном из местных телеканалов.

Глава НАОЗ выражает обеспокоенность и по поводу проведения Радоницы в начале июня.

– Что касается меня, то я против, потому что даже в село с 400 жителями приезжают граждане изо всех районов страны. Там будет такой коктейль, по сравнению с которым коктейль Молотова отдыхает, – убеждён Н. Фуртунэ.

Почему Запад делает ставку на НПО?

Если лидеры оппозиции окончательно между собой переругаются, с кем будет сотрудничать Запад? Л. Черней, Теленешты

– Правые партии в Молдове сильно разобщены, поэтому западным партнёрам по развитию стало тяжело с ними сотрудничать, – утверждает политолог Павел Мидриган. – Молдова находится на пороге очередного политического кризиса. Переход депутатов из одной парламентской фракции в другую, интриги и скандалы в стане правых партий ослабляют ситуацию в Молдове. Мы впадаем в глубочайшую нестабильность. Наблюдаемый сейчас в высшем законодательном собрании политический туризм на рядовых жителях республики никак не скажется – эти процессы межпартийные, но в целом они не могут не настораживать. Сейчас наблюдается кризис лидеров. Особенно это заметно в стане правых партий.

Наши западные партнёры по развитию сделали вывод, что с так называемыми проевропейскими партиями каши не сваришь. Они разобщены и воюют между собой. Унионисты тоже между собой не ладят. Все хотят быть лидерами, первыми. И Запад это понял. Но есть возможность действовать через общественные организации, которые можно обильно профинансировать, что сейчас и делается. Через неправительственные организации во время выборов проходят огромные деньги, и НПО по сути занимаются политической деятельностью, что противоречит Закону об общественных организациях. Они активно включаются в политическую борьбу, и Запад рассчитывает, что через них можно будет повлиять на результаты выборов. На них делают ставку. НПО в качестве групп давления могут настаивать на продвижении законопроектов, которые далеки от наших национальных интересов.

Кто стоит за протестом комбатантов?

В стране не уменьшается число заражённых коронавирусом, но комбатанты вышли на акцию протеста за свои льготы. Не замешана ли тут политика? С. Кроитору, Резина

– Участники акции протеста в Кишинёве 17 мая были вполне искренни в части требований льгот, но не в части политических требований, – считает политолог Сергей Манастырлы. – Говорить о том, какие политические силы стоят за протестом комбатантов, пока сложно, поскольку явно высказался в их поддержку только мэр города Бельцы Ренато Усатый. В то же время у протестовавших была достаточно обширная политическая повестка, включавшая в себя в том числе и требования об отставке действующей власти, что могло быть выгодно представителям правых партий. Пока неясно, стоит ли всерьёз относиться к политическим требованиям комбатантов, поскольку количество митингующих не было сколько-либо значимым для того, чтобы делать настолько серьёзные заявления. Как мне кажется, эти требования были озвучены только потому, что их попросили это сделать. Сами же участники выдвигали требования о льготах, которые звучали на их митинге ещё в марте.

Вырастут ли цены на топливо?

Если экономики всех стран отдыхают, почему опять дорожает нефть? С. Кукутэ, Флорешты

Отвечает Вячеслав Ионицэ, эксперт IDIS «Viitorul»:

– Мировые цены на нефть растут и даже бьют рекорды, они поднялись до уровня 17 марта. Многие эксперты связывают этот факт с открытием экономик после окончания карантина во многих странах мира, что вызывает и рост спроса на нефть. Впрочем, какие-либо выводы делать пока рано, и о том, что цены на нефть будут уверенно расти, пока речь не идёт.

Небольшие скачки ещё не определяют общей тенденции. В принципе, большого роста пока не предвидится по той причине, что потребление в этом году останется низким, а перепроизводство нефти зашкаливает. Какой-то краткосрочный рост может быть обусловлен спекуляциями на биржевых торгах, поскольку самый спекулятивный товар в мире – это нефть.

Что же касается Молдовы, то мы от мировых цен на нефть очень даже зависим. Практически все энергоресурсы, потребляемые Молдовой, мы импортируем, и все они зависят от цены на нефть.

Провалилось ли правительство Кику?

Правые силы постоянно критикуют наше правительство и даже требуют его отставки. Что по этому поводу думают независимые эксперты? К. Дулче, Теленешты

– Утверждение, что правительство Кику провалилось, что кабмин не справляется – это политиканство и чистый популизм, вызванные не объективной оценкой, а непонятным стремлением снять кабинет министров любой ценой просто потому, что это правительство Партии социалистов, – убеждён политолог Владимир Сокор. – Но это недостаточная причина, чтобы уволить кабмин Кику. Когда премьер-министр говорил, что его усилия может саботировать оппозиция, кажется, он имел в виду людей Канду и партий «Действие и солидарность» и «Платформа DA». Очень грустно будет, если сольются такие противоречивые единицы. Правительство необходимо оставить в покое, чтобы оно могло заниматься делами.