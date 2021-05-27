Вопрос о предвыборном списке ПДС застал Санду врасплох в прямом эфире (ВИДЕО)

Майя Санду ознакомилась со списком ПДС до того, как он был опубликован в прессе, и считает, что в нём “достойные люди”. В этом Санду призналась в интервью частному телеканалу. Президент заметно занервничала, когда ведущая спросила, принимала ли она участие в составлении списка.
Санду: Этот вопрос касается ПДС. Я не считаю правильным высказываться по поводу их списка…
Ведущая: Я не спрашиваю про качество списка. Как вы о нём узнали – из прессы или…
Санду: Я узнала о списке, конечно…Я видела список. Это дело партии, я в это не вмешиваюсь.
Ведущая: Но вам показали список до того, как он появился в прессе, или нет?
Санду: Да, это правда, я видела список до того, как он был опубликован. Я не вижу в этом ничего страшного.
Ведущая: Вы не считаете это вмешательством?
Санду: Нет, это не вмешательство. Я его не составляла, но считаю, что люди в нём достойные.
В то же время Санду встала на защиту Наты Албот – бывшего кандидата ПДС в депутаты, которую разоблачили в хранении наркотиков. Президент сказала, что решение Албот снять свою кандидатуру – “это её дело”, а вот раскрывшего эту информацию Георгия Кавкалюка она считает необходимым наказать. “Прокуратура должна заняться этими ворами”, – сказала она.
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