Вопреки прогнозам цены на картофель в Молдове не снижаются

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В Молдове занимающиеся выращиванием картофеля фермеры не отреагировали на призывы экспертов и некоторых трейдеров-заготовителей нарастить продажи картофеля в период беспрецедентно высоких августовских цен и прогнозируемого удешевления «второго хлеба» в первой половине сентября.

По наблюдениям операторов плодоовощного рынка, в этот период плодоводческие хозяйства, особенно располагающие послеуборочной инфраструктурой, наращиванию продаж «с поля» предпочитают закладку картофеля, а также свеклы и моркови на хранение. Причём такая тактика обусловлена скорее многолетней привычкой, чем опасениями в связи с гипотетическим снижением цен.

Мониторинг экспертов показывает, что небольшое и непродолжительное снижение оптовых цен на картофель в конце августа и первой половине сентября происходило в Молдове три последних сезона подряд, причём вне зависимости от величины урожая и погодных условий. Но в начале сентября 2022 на молдавском рынке оптовые цены на картофель пока держатся на высоком уровне, установившемся в середине августа – около 7 леев/кг ($0,36/кг). При этом прогнозируемый импорт более дешёвого картофеля из Польши и Украины тоже пока не начался. Возможно, активизации этого процесса пока не способствует по-летнему низкий спрос на картофель, в частности, осеннего увеличения закупок образовательными учреждения и HoReCa рынок ещё не почувствовал.

Вместе с тем, даже если в Молдову всё-таки начнёт поступать дешёвый импортный картофель, мало кто из фермеров сомневается в том, что в конце осени и зимой он на местном рынке «станет дорогим». С учётом подобных настроений многим картофелеводам закладка поздней продукции на хранение представляется беспроигрышным вариантом.

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