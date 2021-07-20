Вопиющий случай: в Дрокии двое сельчан избили и ограбили 80-летнюю старушку

Вопиющий случай: в Дрокии двое сельчан избили и ограбили 80-летнюю старушку

Инцидент произошёл в селе Царьград Дрокиевского района.

Двое злоумышленников ночью взломали дверь и проникли в дом 80-летней женщины. Пенсионерку связали, избили и украли 6 000 леев, после чего преступники скрылись.

В полицию сообщила соседка пострадавшей. Подозреваемых задержали в тот же день, один из них уже имел судимость за кражу.

Правоохранители завели уголовное дело, задержанным грозит лишение свободы сроком от 4 до 10 лет.

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