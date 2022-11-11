Вооружённая банда ограбила автосервис в Теленештах (ВИДЕО)

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Трое мужчин в возрасте от 20 до 25 лет задержаны по подозрению в крупной краже, совершённой в Теленештском районе. Четвёртый подозреваемый уже отбывает наказание в тюрьме в Бельцах.

Вооружившись охотничьим ружьём, злоумышленники проникли на территорию автомастерской и украли из сейфа 18 500 евро и 25 000 леев, 200 кг меди, а также строительные инструменты. Причинённый ущерб составил более 400 тысяч леев.

В ходе проведённых полицией обысков была обнаружена часть похищенного имущества, а также незаконно хранимое оружие и 12 патронов.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

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