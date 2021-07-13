Вооружился кувалдой: ревнивец повредил автомобиль соперника

Вооружился кувалдой: ревнивец повредил автомобиль соперника

Тираспольчанин приревновал бывшую возлюбленную к новому поклоннику. Чтобы помешать паре уехать на море, 27-летний мужчина придумал коварный план.

Ревнивец взял кувалду и перегородил дорогу машине, где находилась пара. Новый возлюбленный девушки вышел из авто и пытался успокоить оппонента. Однако тот ударил кувалдой по лобовому стеклу, пишет mvdpmr.org.

О произошедшем владелец авто сообщил правоохранителям. Агрессор задержан, по факту умышленного повреждения имущества проводится разбирательство.

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