Вооружился кувалдой: ревнивец повредил автомобиль соперника

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Тираспольчанин приревновал бывшую возлюбленную к новому поклоннику. Чтобы помешать паре уехать на море, 27-летний мужчина придумал коварный план.

Ревнивец взял кувалду и перегородил дорогу машине, где находилась пара. Новый возлюбленный девушки вышел из авто и пытался успокоить оппонента. Однако тот ударил кувалдой по лобовому стеклу, пишет mvdpmr.org.

О произошедшем владелец авто сообщил правоохранителям. Агрессор задержан, по факту умышленного повреждения имущества проводится разбирательство.

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