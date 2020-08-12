Волонтёрам, помогавшим кишинёвцам во время карантина, вручили дипломы (ФОТО)

0

Генеральный примар муниципия Ион Чебан вручил дипломы 58 самым активным волонтёрам, помогавшим примарии Кишинёва в период пандемии и принимавшим активное участие в различных благотворительных акциях.

Столичный градоначальник отметил, что вклад волонтёров в этот непростой для всех период очень значителен. Так, примария при помощи добровольцев раздавала нуждающимся пакеты с продуктами и средствами гигиены, приобретала и раздавала лицам, остававшимся дома, лекарства и продукты, доставляла горячие обеды бездомным и лицам из группы риска, а также обеспечивала медперсонал транспортом.

Выражаю своё уважение и признательность за участие, солидарность и гражданскую ответственность, проявленные волонтёрскими группами, которые бескорыстно пришли на помощь людям. Надеюсь на постоянное сотрудничество, – отметил Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.