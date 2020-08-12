Волонтёрам, помогавшим кишинёвцам во время карантина, вручили дипломы (ФОТО)

Волонтёрам, помогавшим кишинёвцам во время карантина, вручили дипломы (ФОТО)

Генеральный примар муниципия Ион Чебан вручил дипломы 58 самым активным волонтёрам, помогавшим примарии Кишинёва в период пандемии и принимавшим активное участие в различных благотворительных акциях.

Столичный градоначальник отметил, что вклад волонтёров в этот непростой для всех период очень значителен. Так, примария при помощи добровольцев раздавала нуждающимся пакеты с продуктами и средствами гигиены, приобретала и раздавала лицам, остававшимся дома, лекарства и продукты, доставляла горячие обеды бездомным и лицам из группы риска, а также обеспечивала медперсонал транспортом.

Выражаю своё уважение и признательность за участие, солидарность и гражданскую ответственность, проявленные волонтёрскими группами, которые бескорыстно пришли на помощь людям. Надеюсь на постоянное сотрудничество, – отметил Чебан.

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