(ОБНОВЛЕНО) Володин и Васнецов поздравили Додона с днём рождения (ФОТО)

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Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин, а также посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов поздравили председателя Партии социалистов, пятого президента страны Игоря Додона с днём рождения.

– Поздравляю Вас с днём рождения! Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов, – говорится в поздравительном послании Вячеслава Володина. – За годы работы на высоких государственных постах Вы внесли заметный вклад в укрепление молдавской государственности, авторитета и международных позиций Республики Молдова, снискали любовь и уважение граждан страны. Надеюсь на продолжение конструктивного взаимодействия, нацеленного на укрепление добрых отношений между народами наших стран! – подчёркивается в сообщении Олега Васнецова.

(ОБНОВЛЕНО) Поздравительные послания направили также исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, послы Турции и Болгарии в Молдове, почётный консул Республики Казахстан, председатель партии “Справедливая Россия” Сергей Миронов и председатель правления ПАО “Газпром” Алексей Миллер.

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