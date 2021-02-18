(ОБНОВЛЕНО) Володин и Васнецов поздравили Додона с днём рождения (ФОТО)

(ОБНОВЛЕНО) Володин и Васнецов поздравили Додона с днём рождения (ФОТО)

Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин, а также посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов поздравили председателя Партии социалистов, пятого президента страны Игоря Додона с днём рождения. 

– Поздравляю Вас с днём рождения! Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов, – говорится в поздравительном послании Вячеслава Володина. 

– За годы работы на высоких государственных постах Вы внесли заметный вклад в укрепление молдавской государственности, авторитета и международных позиций Республики Молдова, снискали любовь и уважение граждан страны. Надеюсь на продолжение конструктивного взаимодействия, нацеленного на укрепление добрых отношений между народами наших стран! – подчёркивается в сообщении Олега Васнецова. 

(ОБНОВЛЕНО) Поздравительные послания направили также исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, послы Турции и Болгарии в Молдове, почётный консул Республики Казахстан, председатель партии “Справедливая Россия” Сергей Миронов и председатель правления ПАО “Газпром” Алексей Миллер.

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