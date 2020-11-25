“Волны в тазике”: жители страны высмеяли слова Санду о “выводе внешней политики из комы за две недели”

“Волны в тазике”: жители страны высмеяли слова Санду о “выводе внешней политики из комы за две недели”

Заявление Майи Санду о том, что за две недели она вывела внешнюю политику Молдовы из комы позабавило пользователей соцсетей. 

Вот как комментируют ее слова граждане:

– И сделала весь народ Молдовы миллионерами. А ещё покрасила облака!

– Ну да, молодец! Успела и Крым Украине вернуть. э

– Главное при выходе из комы не стать американцами. 

– А вогнала в новую кредитную кому?

– Волны в тазике!

– И одной фразой убила отношения с Россией!

– Куда можно отправить печеньку? 

– Во сне, что ли?

– Пчёлка, спускайся на землю, хватит летать!

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