“Волны в тазике”: жители страны высмеяли слова Санду о “выводе внешней политики из комы за две недели”

Заявление Майи Санду о том, что за две недели она вывела внешнюю политику Молдовы из комы позабавило пользователей соцсетей.
Вот как комментируют ее слова граждане:
– И сделала весь народ Молдовы миллионерами. А ещё покрасила облака!
– Ну да, молодец! Успела и Крым Украине вернуть. э
– Главное при выходе из комы не стать американцами.
– А вогнала в новую кредитную кому?
– Волны в тазике!
– И одной фразой убила отношения с Россией!
– Куда можно отправить печеньку?
– Во сне, что ли?
– Пчёлка, спускайся на землю, хватит летать!
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