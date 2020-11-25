“Волны в тазике”: жители страны высмеяли слова Санду о “выводе внешней политики из комы за две недели”

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Заявление Майи Санду о том, что за две недели она вывела внешнюю политику Молдовы из комы позабавило пользователей соцсетей.

Вот как комментируют ее слова граждане:

– И сделала весь народ Молдовы миллионерами. А ещё покрасила облака! – Ну да, молодец! Успела и Крым Украине вернуть. э – Главное при выходе из комы не стать американцами. – А вогнала в новую кредитную кому? – Волны в тазике! – И одной фразой убила отношения с Россией! – Куда можно отправить печеньку? – Во сне, что ли? – Пчёлка, спускайся на землю, хватит летать!

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