Volkswagen вылетел с дороги и перевернулся: водитель госпитализирован

Volkswagen вылетел с дороги и перевернулся: водитель госпитализирован

Об аварии в селе Новокомиссаровка сообщили очевидцы. Они же вызвали “скорую”.

На дорожном покрытии из щебня водитель Volkswagen не справился с управлением. Машину занесло: она выехала за пределы проезжей части и перевернулась, пишет mvdpmr.org.

В автомобиле был только водитель, 30-летний сельчанин. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом и ушибами.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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