Война с амброзией: власти Кишинёва начали уничтожать опасный сорняк

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Представители муниципального предприятия “Spaţii verzi” уничтожают амброзию во всех секторах столицы. Генпримар Кишинёва Ион Чебан призвал граждан сообщать властям об участках, на которых растёт сорняк-аллерген.



Сотрудники муниципального предприятия “Spaţii verzi” контролируют 122 участка, где растет амброзия. В общей сложности речь идёт о площади в 200 га. Градоначальник призвал работников проверять и частные зоны, передаёт ntv.md.

– Призываю жителей Кишинёва сообщать об участках, на которых растет амброзия, посредством платформы eu.chisinau.md. Я попросил госпожу Ионесий передать эти материалы и требования экономическим агентам. Мы не можем врываться на их территорию, но это не означает, что они не должны там наводить порядок, – сказал Чебан.

Напомним, что экономическим агентам и физическим лицам, которые не уничтожают амброзию на своих участках, грозят штрафы в размере от 600 до 6 000 леев.

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