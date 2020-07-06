Война с амброзией: власти Кишинёва начали уничтожать опасный сорняк

Война с амброзией: власти Кишинёва начали уничтожать опасный сорняк

Представители муниципального предприятия “Spaţii verzi” уничтожают амброзию во всех секторах столицы. Генпримар Кишинёва Ион Чебан призвал граждан сообщать властям об участках, на которых растёт сорняк-аллерген.

Сотрудники муниципального предприятия “Spaţii verzi” контролируют 122 участка, где растет амброзия. В общей сложности речь идёт о площади в 200 га. Градоначальник призвал работников проверять и частные зоны, передаёт ntv.md.

– Призываю жителей Кишинёва сообщать об участках, на которых растет амброзия, посредством платформы eu.chisinau.md. Я попросил госпожу Ионесий передать эти материалы и требования экономическим агентам. Мы не можем врываться на их территорию, но это не означает, что они не должны там наводить порядок, – сказал Чебан.

Напомним, что экономическим агентам и физическим лицам, которые не уничтожают амброзию на своих участках, грозят штрафы в размере от 600 до 6 000 леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md