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О новой волне ковида и ограничительных мерах

Передышка в первые два месяца лета, когда в Республике Молдова ежедневно регистрировалось по несколько десятков случаев заражения инфекцией COVID-19, осталась позади. Вот уже три недели у нас в стране, по статистике, каждый день заболевает по несколько сотен человек.

Оранжевый код

Так во вторую неделю после возвращения эпидемии число новых случаев увеличилось на 16,9%, количество смертей резко подскочило на 145,5%, коэффициент заражения вырос до 1,12.

Вакцинация в Молдове продвигается медленными темпами. Как заявила на минувшей неделе на пресс-конференции председатель Национального комитета экспертов по иммунизации Нинель Ревенко, до второй декады августа было вакцинировано двумя дозами 15% населения. Самый высокий уровень вакцинации зарегистрирован в столице – более 20%, а самый низкий – в АТО Гагаузия, где иммунизировано около 10% граждан.

По словам министра здравоохранения Аллы Немеренко, новая волна COVID-19 потихонечку приближается к нам. «Теперь это будет война невакцинированных. Почему? Потому что цифры так говорят – 232 невакцинированных из 256 первичных зарегистрированных 11 августа случаев заражения SARS-CoV-2», – написала на своей странице в соцсети глава Минздрава.

Так как люди не спешат прививаться, а число заболевших растёт, Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью (НЧКОЗ) на заседании от 13 августа ввела ряд ограничительных мер как для въезжающих в страну граждан, так и для проживающих в РМ. С 13 августа на всей территории Молдовы действует оранжевый код опасности заражения коронавирусом. Ношение масок обязательно в закрытых помещениях и в открытых пространствах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию в 1 метр.

«Разрешён доступ в заведения общественного питания, в театры, музеи, кинотеатры, библиотеки, договорные зоны, на торжества (свадьбы, дни рождения и др.), на массовые мероприятия (фестивали, ярмарки и др.), в спортивные центры, бассейны с участием посетителей/зрителей до 50% от максимальной вместимости помещения, но не более 250 человек в закрытом помещении, обеспечив на каждого человека площадь не менее 4 м², в строгом соответствии с правилами охраны здоровья», – говорится в решении НЧКОЗ.

Самый высокий уровень вакцинации зарегистрирован в столице – более 20%, а самый низкий – в АТО Гагаузия, где иммунизировано около 10% граждан.

Тест или самоизоляция

Без ограничений могут пересекать государственную границу при въезде в РМ граждане, которые предъявят: либо свидетельство о вакцинации против SARS-CoV-2 двумя дозами, если после прививания прошло не менее 14 дней; либо отрицательный результат теста ПЦР на вирусную инфекцию SARS-CoV-2 (не позднее 72 часов) или сертифицированный отрицательный результат экспресс-теста на антиген, сделанного не позднее 48 часов до начала посадки для лиц, путешествующих на общественном транспорте, или перед въездом на территорию РМ для лиц, передвигающихся на собственном транспорте; либо медицинское заключение о перенесённом заболевании COVID-19 между 15 и 180 днями, или документ о наличии антител. Подтверждающий документ действителен в течение 90 дней со дня проведения исследования.

Если вышеперечисленные условия не выполняются приехавшим в РМ лицом, ему следует уйти на самоизоляцию на 14 дней. Этот режим разрешается прекратить через 7 дней, если тест ПЦР на COVID-19 или быстрый диагностический тест SARS-CoV-2 Ag покажет отрицательный результат.

В документе прописаны задачи для Минздрава, МВД, Международного аэропорта Кишинёв. Агентству электронного правительства поручено разработать и внедрить ряд цифровых решений, позволяющих контролировать разные процессы, связанные с COVID-19. До 1 октября запланировано ввести интерактивный цифровой сертификат о вакцинации, тестировании, лечении ковида, запустить электронную систему заполнения эпидемиологической карты в режиме онлайн для граждан и путешественников, въезжающих в РМ, а также разработать мобильное приложение для наблюдения за лицами, отправленными на самоизоляцию или проходящими лечение на дому.

Анастасия Погодина