Военные помогли вытащить фуру, перевернувшуюся в кювет в Новых Аненах (ФОТО)

Военные помогли вытащить фуру, перевернувшуюся в кювет в Новых Аненах (ФОТО)

Инцидент произошел вблизи села Кобуска Веке. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

На помощь водителю пришли военные с полигона Бульбоака, которые находились недалеко. По словам водителя фуры, авария произошла из-за неисправности системы управления. С помощью тяговой машины фуру удалось вытащить из кювета. Механик полигона Бульбоака починил поломку.

Медицинская помощь водителю не понадобилась. Обстоятельства ДТП выясняются.

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