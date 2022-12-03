Военную присягу приняли более 300 военнослужащих

0

Более 300 солдат, недавно включенных в состав Национальной армии, приняли сегодня военную присягу в ходе церемоний, которые состоялись в столице и Учебном центре в Бульбоаке Новоаненского района.

Министр обороны Анатолие Носатый, присутствовавший на мероприятии в Учебном батальоне – Военной учебной базе, поздравил солдат с торжественным событием. Чиновник отметил выступление молодых людей на церемонии, поблагодарил родственников и родителей за поддержку и доверие, передает moldpres.md.

Солдаты, принявшие военную присягу, были зачислены на службу в октябре. За четыре недели они прошли курс начальной подготовки, в ходе которого освоили воинские уставы, а также огневую и фронтовую подготовку.

Срок срочной военной службы в Молдове длится 12 месяцев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.