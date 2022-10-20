Военнослужащие осеннего призыва 2021 года переведены в резерв Вооруженных сил

Военнослужащие осеннего призыва 2021 года переведены в резерв Вооруженных сил

Солдаты-срочники, призванные осенью 2021 года на военную службу в Национальную армию, уволены в запас.

По данным Минобороны, за четыре дня более 500 военнослужащих освобождены от срочной службы в ходе торжественных церемоний, проведенных в четырех частях кишиневского гарнизона, передает moldpres.md.

При этом военнослужащие, отличившиеся дисциплиной и образцовым поведением при прохождении воинской службы, награждены почетными грамотами, ряду других вручены благодарственные письма и присвоены воинские звания.

Продолжительность военной службы в Национальной армии составляет 12 месяцев.

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