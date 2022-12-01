Военнослужащие Нацармии приняли участие в военном параде в Бухаресте (ВИДЕО)

Военнослужащие Нацармии приняли участие в военном параде в Бухаресте (ВИДЕО)

Контингент молдавских военнослужащих принял участие в военном параде, который состоялся в Бухаресте по случаю Национального дня Румынии.

Молдавские военнослужащие прошли по Триумфальной площади в Бухаресте вместе с солдатами из Румынии, Бельгии, Франции, Северной Македонии, Португалии, Соединённых Штатов Америки и Нидерландов, а также из стран-союзников, вносящих вклад в структуры НАТО на территории Румынии. В мероприятии также была задействована военная техника.

Республика Молдова участвует в военном параде в Румынии с 2014 года.

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