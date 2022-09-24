Военная техника на дорогах страны: в Минобороны выступили с разъяснениями

Военная техника на дорогах страны: в Минобороны выступили с разъяснениями

В социальных сетях появились видео с запечатлённой на улицах военной техникой. Как пояснили в Министерстве обороны, ввиду завершения учений “Огненный щит-2022”, в которых вместе с молдавскими участвовали военные Румынии и США, техника возвращается из учебных центров в места постоянной дислокации.

– Просим граждан не паниковать, когда в ближайшие дни они увидят транспортные средства, принадлежащие Национальной армии, движущиеся по национальным дорогам, и не публиковать изображения в Интернете, чтобы избежать появления фейковых новостей, – призвали в ведомстве. 

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