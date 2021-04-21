Воды подземелья

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Как не лишиться месторождения известняка и спасти Рышкановку

На протяжении последних 20 лет в муниципалитете периодически возвращаются к обсуждению проблемы затопления кишинёвской шахты, в которой добывается известняк.

В начале года вновь заговорили о целесообразности реализации проекта по её осушению и использованию накапливаемой в ней воды в качестве альтернативного источника водоснабжения столичных потребителей.

20 лет – один ответ

Каждый раз, когда поднимается тема затопления шахты, горожан пугают тем, что в случае обвала её сводов из-за постоянного присутствия там воды часть сектора Рышкановка, под которым она расположена, может уйти под землю. Приводились цифры, свидетельствующие о том, что подземные тоннели затоплены на 60%, а уровень воды в них варьирует от 40 см до 8 метров. Сегодня озвучиваются такие же цифры, но ни одну власть они до сих пор не испугали.

За минувшие два десятилетия в Кишинёве пять раз сменились законодательная и исполнительная власти. За этот период уже дважды из муниципального бюджета выделялись средства на исследование состояния подземных галерей и разработку технико-экономического обоснования (ТЭО).

Директор кишинёвской шахты Серджиу Лунгу говорит, что впервые о проблемах предприятия заговорили в 1994–1995 годах.

– Уже проводилось несколько технических экспертиз, писались технико-экономические обоснования. Одни исследования показывали, что ситуация не страшная, поэтому не уделялось внимания плачевному состоянию стен в подземных галереях. Другие, наоборот, утверждали, что ситуация сложная, вода будет подниматься и достигнет уровня в +43 метра, что, собственно, уже и наблюдается сегодня, – рассказывает С. Лунгу. – Начиная с 2013 года было создано множество рабочих групп, комиссий экспертов, которые посещали шахту, высказывали мнения, но на этом всё и заканчивалось. Потеряло своё значение и последнее исследование, проведённое в 2015 году, потому что на месте предполагаемого строительства насосной станции появился спортивный комплекс «Арена-Кишинёв». Необходимо срочно взяться за решение проблемы нашего предприятия. В мировой практике имеются примеры подобных ситуаций, которые были разрешены.

Чтобы избежать полного затопления шахты, ежедневно из неё выкачивают около 2 тыс. м³ воды, которые просто сливают в реку Бык… За последние 12 лет из бюджета муниципия Кишинёв было выделено около 15 млн леев, которые шли на оплату электроэнергии, используемой для откачки воды.

Третья попытка

И вот в начале 2021 года в очередной раз было объявлено о проведении исследования и разработке ТЭО для кишинёвской шахты. Данные предыдущих анализов, помимо того что устарели, якобы не рассматривали проблемы шахты в комплексе, а лишь отдельные её направления.

Как заявил председатель административного совета АО «Кишинёвская шахта» муниципальный советник Корнелиу Пынтя, намечая провести технико-экономическое обоснование, преследовалось три цели: во-первых, определить, не угрожает ли шахте провал; во-вторых, узнать, есть ли возможность использовать воды, что скапливаются под шахтой, для альтернативного водоснабжения Кишинёва; в-третьих, сэкономить бюджетные средства, которые ежегодно выделяются из столичной казны на расходы по откачке воды.

– Между 1953 и 1968 годами Кишинёв снабжался подземными водами через две скважины – «Петрикань» и «Большевик». Ежедневно выкачивалось около 100 тыс. м³ воды, – говорит

К. Пынтя. – В 1969 году от использования подземных вод отказались, так как были сданы в эксплуатацию водопроводные сети, питающие столицу из реки Днестр. В наши дни, чтобы избежать полного затопления шахты, ежедневно из неё выкачивают около 2 тыс. м³ воды, которые просто сливают в реку Бык. Качают воду двумя насосами, работающими с минимальной эффективностью из-за истекшего срока эксплуатации. Год выпуска одного из них – 1946-й. В последние 12 лет из бюджета муниципия Кишинёв было выделено около 15 млн леев, которые шли на оплату электроэнергии, используемой для откачки воды.

И вот на минувшей неделе были обнародованы результаты проведённого третьего исследования. Его авторы пришли к выводу, что в краткосрочной перспективе риск разрушения кишинёвской шахты минимальный, но предупредили: если в ближайшее время не будет проведена техническая экспертиза и предприняты меры по её укреплению, то за 20–30 лет этот риск очень сильно возрастёт. Не следует забывать, что мы живём в зоне со средним сейсмическим риском, который может повлиять на процесс. А провести экспертизу можно будет только после осуществления работ по осушению шахты, которые предусмотрены на первом этапе реализации проекта. Также авторы рекомендовали мэрии при разработке генплана учитывать специфику зоны и не планировать возведение массивных многоэтажных строений над территорией шахты.

Результаты анализа ситуации на предприятии также показали, что воду из шахты можно использовать как альтернативный источник снабжения столицы, а её откачка и перенаправление на станцию очистки АО Apă-Canal-Chişinău для дальнейшей поставки потребителям в качестве питьевой целесообразно с технической, финансовой и экономической точек зрения.

ЦИФРЫ

Эксплуатация месторождения кишинёвской шахты началась в 1969 году. Сегодня её протяжённость – около 4 километров. В конце 1980-х годов в шахте ежедневно добывалось около 6000 м³ котельца, сегодня – лишь 20–25 м³, что в 300 раз меньше. В наши дни на предприятии работают всего 20 человек, из них 8 – шахтёры.

Альтернатива днестровской

Директор АО Apă-Canal-Chişinău Анатолий Ликий подтверждает, что вопрос использования подземных вод, накапливаемых в шахте, обсуждался и с руководством предприятия, и с представителями муниципального совета Кишинёва.

– Из Днестра за 24 часа мы качаем от 180 тыс. до 200 тыс. м³ воды, готовы взять на себя и воду из кишинёвской шахты в объёме до 5 тыс. м³ в сутки, – заявил А. Ликий. – Эта вода пойдёт по трубопроводам шахты на станцию очистки, расположенную на улице Студенческой, 14. До того как достигнет кранов потребителей, она пройдёт весь процесс очистки и дезинфекцию с соблюдением всех требований, предусмотренных в Законе №182, оговаривающем вопрос качества питьевой воды. Перед началом использования воды из кишинёвской шахты мы потребуем от её руководства соблюдения всех норм, касающихся организации альтернативного источника, отражённых в правительственных постановлениях №947, 949 и 931. Мы осознаём, что, помимо того что подземные воды вхолостую сливаются в реку Бык, на оплату электроэнергии для её откачки тратятся немалые бюджетные средства.

Деньги – поэтапно

Если проект с третьей попытки всё же будет запущен, то его запланировано реализовать за два года (2022–2023) и в три этапа. Его общая стоимость, по предварительным подсчётам, составит 32 млн леев, включая 5,4 млн леев НДС и 1,5 млн непредвиденных расходов.

На первом этапе, рассчитанном на девять месяцев, потребуется 6,7 млн леев. Предусмотрены откачка воды из шахты и определение объёма работы, подготовительные мероприятия и установка насосных и дренажных систем. Деньги на это предложено изыскать в муниципальном бюджете.

На втором этапе (продолжительностью в 6 месяцев) работы обойдутся в 1,3 млн леев. Запланировано проектирование систем сбора и перекачки воды на станцию очистки (на основании конкурса), утверждение проекта, исследование затопленных галерей, проведение работ по защите и укреплению шахты. Деньги рассчитывают изыскать в столичной казне.

Третий этап – самый дорогой – 17,5 млн леев. Он включает строительство водозаборных и насосных систем, закупку необходимого оборудования, проектирование и реализацию стабилизационных мер в шахте. Источник финансирования – кредитные деньги (создание государственно-частного партнёрства, займы в местных банках или на выгодных условиях у европейских финансовых учреждений ЕБРР, ЕИБ, ВБ, Национальный экологический фонд или комбинированный вариант).

Разработчики ТЭО отмечают, что реализация проекта позволит: не тратить ежегодно по 1 млн на откачку небольшого объёма воды; решить проблему затопления подземных галерей; освободившуюся площадь предоставить для реализации новых инвестиционных промышленных проектов; создать рабочие места; модернизировать технологический процесс по добыче известняка.

Конечно, все эти преимущества важны, как и реализация самого проекта. Вот только чтоб на этот раз ничто не помешало осуществлению намеченного.

Комментарий

Не худшего качества

Аркадий Руснак, начальник отдела качества воды АО Apă-Canal-Chişinău:

– Специалисты нашего предприятия и Национального агентства общественного здоровья неоднократно исследовали воду из шахты. Её анализ показал, что лишь три показателя качества не соответствуют санитарным нормам, в то время как в днестровской воде их семь. Все эти отклонения от нормативов могут быть устранены на станции очистки нашего предприятия. К тому же если вдруг случится какая-то проблема с днестровской водой, можно будет использовать альтернативный источник из кишинёвской шахты, чтобы до разрешения ситуации снабжать Чеканы и Рышкановку. У других микрорайонов на сегодняшний день альтернатива есть. 30 лет говорили, было бы хорошо за ближайшие три года снять проблему.

Любовь Чегаровская