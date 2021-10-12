Воды нет: по каким столичным адресам запланированы отключения

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Поставщик услуги сообщает о запланированных перерывах в подаче воды в среду, 13 октября.

В частности, с 09:00 до 21:00 воды не будет по следующим адресам: Г. Гросу, 5-15, 2-14 (включительно дроби),

Тестемицану, 2-14 (включительно дроби), И. Ватаману.

С 09:00 до 24:00 подача будет прекращена по ул. К. Орхеюлуй, 109-113, 125 (включительно дроби), Чеукарь, 2 (включительно дроби), Грэтиешть, Язулуй, 4-6 (включительно дроби), Соколень, 7 (включительно дроби).

После завершения работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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