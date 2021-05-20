Воды нет: по каким столичным адресам ожидаются отключения

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Потребители, проживающие на улице Друмул Скиноасей, останутся в пятницу без воды. Отключения запланированы с 09:00 до 21:00.

По данным поставщика, в этот же промежуток времени подача воды будет прекращена на улицах Потырничий, Ситарулуй, Колиней и Препелицей, включая переулки.

После завершения работ водоснабжение возобновится. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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