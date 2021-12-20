Воды нет: по каким адресам запланированы отключения

Воды нет: по каким адресам запланированы отключения

Поставщик услуги сообщает о запланированных перерывах в подаче воды.

В частности, с 09:00 вторника до 09:00 среды воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Н. Костин, 48-70 (в том числе с дробями),
  • Л. Деляну, 8-34, 1-13 (в том числе с дробями),
  • шос. Балкань, 2-8 (в том числе с дробями),
  • шос. M1, 38, 40,
  • ул. Алба-Юлия, 202/3, 204/1,
  • ул. К. Ешилор, 28-30 (в том числе с дробями),
  • кооператив “Gura de Rai Apicultorul”.

После завершения работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md