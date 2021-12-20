Воды нет: по каким адресам запланированы отключения

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Поставщик услуги сообщает о запланированных перерывах в подаче воды.

В частности, с 09:00 вторника до 09:00 среды воды не будет по следующим адресам:

ул. Н. Костин, 48-70 (в том числе с дробями),

Л. Деляну, 8-34, 1-13 (в том числе с дробями),

шос. Балкань, 2-8 (в том числе с дробями),

шос. M1, 38, 40,

ул. Алба-Юлия, 202/3, 204/1,

ул. К. Ешилор, 28-30 (в том числе с дробями),

кооператив “Gura de Rai Apicultorul”.

После завершения работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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