Воды нет: по каким адресам запланированы отключения

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Информация для потребителей от “Apă-Canal Chișinău”.

8 апреля в Дурлештах с 09:00 до 18:00 не будет воды на улицах Николай Димо, 1-51, 24-86, Картуш, 93-103 (с дробями), Александр Орлов, Бисеричий, Одатюк, Пэунеску, Штефан Чобану, Ион Солтыс, Ион Крянгэ, Фэцарилор, Василе Лупу, Дмитрий Кантемир, митрополит Гурие Гросу, Плопилор и пер. Плопилор.

С 09:00 до 24:00 отключения запланированы на столичных улицах Подул де Флорь, Косашилор, Албица, Юрие Бабей, Игорь Чорбэ, Дечембриштилор, 38-54, 39-49, Симион Мурафа, 31-51, 32-56, Штефан Чобану, 32-46, 33-47, шос. Мунчешть, 223-267.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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