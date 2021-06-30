Воды нет: на каких улицах запланированы отключения

0

В четверг поставщик временно приостановит подачу воды с 09:00 до 23:00 на улицах Кэлэторилор, Плугарилор, Мовилень, Кэрэмидарилор, в переулках Л. Ребряну и Кэлэторилор.

С 09:00 до 15:00 воды не будет на улице Пьетрарилор, 4-10 (включая дома с дробью).

С 09:00 до 23:00 водоснабжение будет приостановлено на улицах А. Янку, Сф. Петру, Сф. Георге, А. Хыждеу, Тигина, 48-54, а также на участке улицы Измаил – между улицами А. Янку и Александру чел Бун. В этом же промежутке воды не будет на улицах Ломоносов, Ион Ганя, Г. Маларчук, А. Космеску, И. Нистор, Г. Кашу и Г. Асаки, 21-25, включая дома с дробью.

Потребителям рекомендуется обеспечить минимально необходимый запас воды на период отключения. Дополнительную информацию можно получить в центральной диспетчерской службе: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.