Воды нет: массовые отключения ожидаются в столице в понедельник

0

Потребители, проживающие на улицах М. Чеботарь, 1, 6 и А. Матеевича, 74, останутся 12 апреля без воды. Её не будет и на А. Щусева, 90, а также 31 Августа, 129.

Отключения запланированы с 09:00 до 17:00 в связи с проведением поставщиком плановых работ, пишет ipn.md.

Кроме того, в понедельник с 09:00 до 21:00 возможно отключение воды на улицах: Четатя Албэ, 1-15, 2-20, в том числе с дробью, Диминеций, 18-42, 17-63, в том числе с дробью, Дечебал, 17-23, в том числе с дробью, Пандурилор, 40-62, 31-45, в том числе с дробью, Плаюлуй, 1-57, 2-68, в том числе с дробью. Кроме того, воды не будет на улицах Титулеску, 33, 1, Думитриу, Доробанць, Скутарь, Рига, Кристя, Кэушень, 10-18, 13-31, в том числе с дробью, а также Ханул Морий, 47-49, 42-49, в том числе с дробью.

С 14:00 до 18:00 вероятны отключения на Друмул Виилор, 26, 28, 28/1, 28/2, 30/2.

После завершения работ водоснабжение возобновится. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.