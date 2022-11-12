Водопровод на улице Короленко в столице отремонтирован

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Водопровод на ул. Короленко, участок до ул. Тестемицану, был отремонтирован. Речь идет о водопроводе из ковкого чугуна диаметром 400мм, который был удлинен примерно на 400 метров. АО “Apă-Canal Chișinău” сообщает, что после завершения реабилитационных работ, потребители в этой зоне будут обеспечены качественными услугами водоснабжения.

– Больше никаких аварий на водопроводе, зарегистрированных на ул. Владимира Короленко. Все стало возможным благодаря работам по ремонту водопроводных сетей, выполненным при финансовой поддержке примарии муниципия Кишинев, – говорится в сообщении компании.

Работы были начаты в конце июля и поводились частной компанией, заключившей контракт с “Apă-Canal Chişinău”, и завершились в установленные сроки, передает ipn.md.

– Хотя на данный момент все эти ремонтные работы вызвали дискомфорт у потребителей, благодаря этим вмешательствам будет максимально уменьшена утечка воды, что повысит качество услуг, оказываемых поставщиком воды на длительный срок. Все эти работы согласованы с муниципалитетом. Более того, после завершения работ, были благоустроены тротуары и зеленая зона, – отмечает муниципальное предприятие.

Согласно “Apă-Canal Chişinău”, старый водопровод был построен в 1968 году и срок его эксплуатации истек.