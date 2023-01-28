Водолазы-спасатели получат новое снаряжение

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Спасатели Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям получат новое снаряжение для водолазов в рамках реализации проекта объединения водолазных служб.

По данным ведомства, для выполнения подводных миссий закуплено семь комплектов гидрокостюмов и дыхательных аппаратов. Приобретение стало возможным после реализации проекта по укреплению службы водолазов ГИЧС после просьбы, направленной в Инспекторат Агентства RoAid Румынии, передает moldpres.md.

Закупленное в рамках проекта оборудование должно поступить в Оргеевское и Сорокское управления по чрезвычайным ситуациям. В то же время, согласно проекту, водолазы пройдут обучение для приобретения навыков выявления, опознания, извлечения и спасения пострадавших из воды.

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