Водолазы прочёсывают Днестр в поисках пропавшего рыбака

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63-летний житель села Суклея Слободзейского района вместе с зятем отправился на рыбалку. Расположившись на берегу Турунчука, мужчины рыбачили до позднего вечера. Ближе к полуночи ушли спать в автомобиль. Спустя час тесть вышел из машины. Зять не придал этому значения и продолжил отдыхать. Но, проснувшись в три часа ночи, отца своей жены нигде не обнаружил.

В телефоне звучали короткие гудки. Пропал и сачок для рыбы, закреплённый у кромки реки, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. К поискам пропавшего мужчины подключились спасатели и водолазы. Они прочесали и береговую линию, и дно реки. В мутной воде разыскивать человека пришлось в прямом смысле слова на ощупь. Поиски пока не увенчались успехом.

Пропавшего 63-летнего Братусь Анатолия объявили в розыск. Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят звонить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, в Слободзее по номеру 0 (557) 2-46-15 или по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.

Приметы: на вид 60 лет, рост 180 см, волосы седые, коротко стриженные, глаза серо-голубые. Отсутствуют передние зубы, после перенесённого инсульта на правой руке согнуты три пальца.

Был одет в серо-голубую куртку с надписью «ОХРАНА», штаны пятнистые серо-голубого цвета, рубашка в клетку, футболка болотного цвета. Был обут в чёрные зимние ботинки.

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