Водный дисбаланс

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О пришедшей в упадок публичной услуге

Значение водоснабжения и канализации в нашей жизни переоценить сложно, в прежние годы эти проблемы во многом решались Министерством жилищно-коммунального хозяйства.

Но на одном из этапов «оптимизации» структуры управления это госведомство было ликвидировано с передачей его функций на местный уровень. В результате эффективность данной сферы стала зависеть от профессионализма кадров, зачастую подбираемых по местечковым принципам.

Кто во что горазд…

А далее уже кто во что был горазд, исходя из ныне действующих основных регламентирующих документов: Закона РМ № 303 от 13.12.2013 г. «О публичной услуге водоснабжения и канализации», а также постановления НАРЭ № 270 от 16.12.2015 г. «О принятии Методологии утверждения и применения тарифов на дополнительные услуги, предоставляемые операторами публичной услуги водоснабжения и канализации потребителям».

В итоге в целом ряде территориальных единиц эта сфера пришла в упадок, что отражается, прежде всего, в соответствующих показателях – от терпимых до крайне деструктивных, трансформирующихся в тупиковые проблемы с перспективой выйти из-под контроля.

Отправленные в свободное плавание 55 водопроводно-канализационных предприятий и организаций в 2000 году объединились в ассоциацию Moldova Apă-canal (MAC). Её целями стало оказание помощи своим членам в производственной, технической и другой деятельности, а также в защите их интересов.

В то же время централизованный доступ к питьевой воде есть всего у 59% населения республики – 93% жителей городов и лишь 27% сёл. А обеспечивается он из подземных, поверхностных вод и ряда других источников. 95% подземных вод приходится на сельскую местность и 35% – на города. Однако по всей территории страны они распределены неравномерно. Самая высокая концентрация подземных вод – в бассейне реки Днестр, особенно в его нижней части. А в зоне Прута, в центральных и южных районах страны резервы подземных вод хорошего качества практически отсутствуют. Поверхностные воды у нас имеются в основном в Днестре и менее 3% – в реке Прут. Что касается других источников, то это водохранилища и родники. Однако они покрывают потребности в питьевой воде лишь для 0,2% населения.

По данным Национального бюро статистики, за последние 20 лет потребление питьевой воды возросло на 5,3%. В то же время существенно сократилось использование воды для хозяйственных нужд (на 15,4%) и на 12,3% уменьшились транспортные потери, что, разумеется, положительно. Однако количество воды, используемой повторно и через замкнутую циркуляцию, сократилось на 30,2%.

По данным Государственной экологической инспекции, на одного жителя РМ приходится до 500 м³ доступной воды в год, в то время как среднемировой уровень потребности в ней оценивается в 1700 м³.

В столице – густо, в стране – пусто

Но это общие показатели. А с более детальными цифрами за 2001–2019 годы можно ознакомиться на сайте ассоциации MAC. Так, в частности, по итогам 2019 г. объём воды, забранной из всех водоисточников, составил 101,7 млн м³, а суммарные потери воды – 30,7 млн м³, или 30,2%. В том числе по S. A. «Apă-canal Chişinău» (ACC) соответственно 68,8 и 15,5 млн м³ – это 22,6%.

Таким образом ACC потребляет 2/3 от всей забранной воды по республике (67,6%). В 1997 году предприятие было реорганизовано в акционерное общество со 100% уставным капиталом государства и в 2000 году передано в собственность муниципия. Всего в РМ насчитывается 110 водопроводных систем общей протяжённостью 5209,2 км. В Кишинёве таких систем две – 1926,1 км, или 37,0% от общей протяжённости по стране.

Водопроводные системы, подотчётные ассоциации, включают в себя 284 артезианские скважины, из которых за Apă-canal Chişinău числится 137, но из них работающих – только 27. Система обеспечения водоподготовки в республике представлена девятью станциями с общей производственной мощностью 460,2 тыс. м³/сутки, из них в Кишинёве – три станции мощностью 384,8 тыс. м³/сутки (83,6%). В целом техническое состояние сетей водопровода отражается в непомерно высоком количестве аварий. За 2019 год произошло 18 078 аварий, из которых по Apă-canal Chişinău – 11 669 (64,5%).

Не радует и то, что более 40% используемой воды не проходит через приборы учёта. Cуммарный её объём, реализованный по счётчикам, составил 58,1 млн м³, или 57,1% от забранной воды из водоисточников, в том числе по Кишинёву – 41,0 млн, или 59,7%. А относительный объём потерь воды на километр сетей в сутки в целом по стране составил 16,1 м³, в том числе по ACC – 22,1 м³ с разбросом по другим предприятиям (от 1,1 м³ по МП Apă-canal Cantemir до 74,8 м³ по МП Apă-canal Bălți).

Существенный разброс показателей эффективности зафиксирован и в производственных данных 50 систем канализации, из которых пять эксплуатируются Apă-canal Chişinău. При этом число станций очистки сточных вод составило 38 единиц с установленной мощностью 635,7 тыс. м³/сутки, в том числе по Кишинёву – 445,8 тыс. м³. При этом общая протяжённость канализационных сетей составила 2490,4 км, в Кишинёве – 1116,7 км (44,8%).

Объём сточных вод, отведённых в централизованную систему канализации, в целом по Молдове составил 63,6 млн м³. В том числе по ACC – 52,2 млн м³ (82,2%). А это уже указывает на то, что значительная часть сточных вод в стране, исходя из общего объёма воды, забранной из всех водоисточников в объёме 101,7 млн м³, сливается без их очистки.

С одной стороны, всё вышеперечисленное говорит о том, что в сфере водопотребления и канализации аккумулированы значительные активы, а с другой – о явном перекосе в сторону Кишинёва. То есть в столице густо, а за её пределами – пусто.

КСТАТИ

На 11 июля намечены досрочные парламентские выборы. И в этой связи претендентам на депутатские мандаты следовало бы подготовить своё видение на то, что конкретно они собираются предпринять для улучшения состояния систем водоснабжения и канализации в своём избирательном округе. А электорат должен своими голосами оценить эти ответы. В противном случае нечего пенять на то, что мы и дальше будем лишены доступа к чистой воде и не только…

Трубы – на износ

Да и состояние этих активов не внушает оптимизма. В частности стоимость основных средств в первоначальной стоимости по ассоциации составляет 5391,2 млн леев при их износе в 52,8%. В том числе по Apă-canal Chişinău соответственно 2508,0 млн леев и износе 67,2%. А это уже запредельно много. Однако и это не предел. По Apă-canal Cantemir износ достиг 70,3%, Apă-canal Drochia – 70,4%, Apă-canal Anenii Noi – 71,7%, Apă-canal Taraclia – 76,0%, Apă-canal Vulcănești – 79,0%, Apă-canal Ștefan Vodă – 82,9%, «Glorin Ingenering» SRL – 82,1%.

Всего активов, которыми располагают члены ассоциации, числится на 3544,0 млн леев. Однако при этом удельный вес заёмных источников составляет большую половину – 55,2%. А у четырёх предприятий в бухгалтерском балансе вообще зафиксирован отрицательный собственный капитал. То есть по сути они уже давно банкроты. А лидер среди них Apă-canal Bălți с минусом в 304,2 млн леев при удельном весе собственного капитала минус 229,1%! Вот только мэра Бельц Р. Усатого эта коллизия, похоже, не сильно заботит.

Разумеется, это следствие убыточной деятельности на протяжении длительного периода, когда затраты значительно превышали объём произведённой продукции. Так, в 2019 году затраты по ассоциации в целом составили 1213,5 млн леев, а объём произведённой продукции – только 1149,6 млн.

Своих и чужих проблем хватает

Аналогичные показатели, к сожалению, имели место и в предыдущие годы, что во многом предопределялось уровнем задействованного кадрового потенциала. А наиболее адекватно это отражает размер заработной платы одного работника. Так, за 2019 год её средний уровень по ACC составил 7364 лея. Вот только у одних, как по Apă-canal Chişinău, она составила 10 812, а у остальных предприятий вдвое ниже – только 5327 леев. Но и это средняя температура по больнице. У пяти она вообще была менее 4 тыс., а у МП Servicii Comunale Glodeni составила лишь 2640 леев. К тому же следует учесть, что этот мизер в ещё большей мере дифференцируется между руководством и рядовыми работниками. Что же с этих работников тогда можно спросить?

А пока, по данным Государственной экологической инспекции, на одного жителя РМ приходится до 500 м³ доступной воды в год, в то время как среднемировой уровень потребности в ней оценивается в 1700 м³. Острота существующих проблем усугубляется и тем, что многие водоёмы в Молдове теряют объём воды, высыхают. Обмельчали реки Бык и Реут, уровень воды в Днестре – на критично низкой отметке.

Кроме собственных «молдавских проблем» – от выемки гравия и песка до вымывания берегов, – Молдова пожинает плоды строительства Украиной двух ГЭС и одной гидроаккумулирующей станции в Новоднестровске. А впереди маячит строительство ещё шести ГЭС.

На качестве не только днестровской, но и колодезной воды сказывается и ухудшение состава подземных вод. Высокие концентрации натрия обнаруживают и в сельских колодцах, которые загрязняются из-за наличия большого количества отходов жизнедеятельности крупного рогатого и мелкого скота, проникающих в почву. И подобных проблем множество.

Прежде всего необходимо улучшить техническое состояние инфраструктуры. И без централизации целого ряда функций на общегосударственном уровне этого не решить. При этом важно расширять централизованную систему водоснабжения, снижать риски появления заболеваний, связанных с водой, развивать сотрудничество на региональном уровне в указанной сфере, охранять окружающую среду и следить за экологией.

В приоритетном порядке следует не только разработать соответствующую стратегию, но и незамедлительно приступить к её реализации. В противном случае из-за усугубляющейся финансовой несостоятельности многих предприятий и деградации их производственного потенциала целые регионы нашей страны могут быть ввергнуты в коллапс. И это в центре Европы!

Михаил Пойсик,

доктор экономики,

НИЭИ