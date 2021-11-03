Водительские права за 1000 евро: жителю столицы грозит до 6 лет тюрьмы

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Кишинёвец получил 1000 евро в обмен на обещание помочь стать владельцем водительских прав с несколькими категориями.

Мужчина сказал, что сможет повлиять на членов экзаменационной комиссии с тем, чтобы кандидат беспрепятственно сдал теоретический и практический экзамены.

Получатель взятки был задержан сотрудниками НАЦ на 72 часа. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы или штраф в размере до 3000 условных единиц.

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