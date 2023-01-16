Водителю, задавившему 10-летнего мальчика на “зебре”, запретили выезжать из страны

Водителю, задавившему 10-летнего мальчика на “зебре”, запретили выезжать из страны

Дело 22-летнего молодого человека, сбившего насмерть 10-летнего школьника в районе аэропорта, направлено в суд. По данным Генпрокуратуры, водителю запрещён выезд из страны сроком на 60 суток.
Согласно материалам дела, в середине декабря прошлого года подсудимый проигнорировал ряд положений ПДД и на скорости 85 км/ч проехал пешеходный переход, по которому шёл ребёнок. Автомобиль сбил школьника, впоследствии он скончался в больнице.

Стоит отметить, что обвиняемый полностью признал свою вину, сообщили в Генпрокуратуре.

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