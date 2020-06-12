Водителю, который дважды попался в пьяном виде за рулём, грозит суд

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Внимание патрульных в Рыбнице привлёк автомобиль Renault. Вместо того чтобы повернуть, куда указывал дорожный знак, водитель направился в противоположную сторону.

Нарушителя остановили. От 42-летнего жителя села Катериновка Каменского района исходил резкий запах спиртного. Его отстранили от управления транспортным средством.

В ходе разбирательства выяснилось, пишет mvdpmr.org, что ранее мужчину привлекали к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогда мужчина отделался штрафом, однако теперь решается вопрос о его привлечении к уголовной ответственности.

Обстоятельства выясняются.

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