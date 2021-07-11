Водителям напоминают о необходимости соблюдать меры по борьбе с COVID-19

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Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) призывает операторов соблюдать все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса при предоставлении услуг по пассажирским перевозкам.

В контексте дня выборов агентство просит водителей соблюдать график движения, установленный маршрут, проверить наличие всех разрешительных документов, чтобы обеспечить необходимые условия перевозки, пишет unimedia.info.

Сегодня в Молдове проходят досрочные парламентские выборы. В выборах принимают участие 23 конкурента: 20 политических партий, два избирательных блока и один независимый кандидат.

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