Водителям напоминают о необходимости «переобуть» автомобиль к зиме

Водителям напоминают о необходимости «переобуть» автомобиль к зиме

Национальный инспекторат общественной безопасности (НИОБ) обращает внимание водителей на то, что по утрам во многих районах страны на дорогах образуется гололедица. Движение на таких участках затруднено.

В этих условиях транспортные средства должны быть обязательно оборудованы зимними шинами. Кроме того, автолюбителей призывают выбирать безопасную скорость с учётом дорожных и погодных условий.

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