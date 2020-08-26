Водителям на заметку: три центральные улицы частично перекроют (ФОТО)

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 06:00 27 августа до 24:00 31 августа будет приостановлено движение по улице Албишоара на участке между улицами Александра Пушкина и Василе Александри.

С 22:00 29 августа до 06:00 30 августа перекроют участок улицы Алексея Щусева в периметре между улицами Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони и Мария Чеботарь. Также с 24 августа по 30 сентября приостановлено движение по улице Влайку Пыркэлаб.

Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать временные дорожные указатели или объезжать данные участки.

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