Водителям на заметку: движение по трассам осуществляется в зимних условиях

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Государственная администрация автомобильных дорог сообщает, что в ночь на 14 января работы по содержанию дорог проводились в нескольких районах страны.

В технологическом процессе было задействовано 7 дорожных рабочих, израсходовано более 2 тонн реагентов. Как уточнили в ведомстве, также будут проводиться работы по вырубке хаотически растущих кустарников вдоль дорог, пишет moldpres.md.

Государственная администрация автодорог призывает водителей соблюдать ПДД, оснастить транспортные средства соответствующими времени года шинами, адаптировать скоростной режим к условиям зимнего вождения.

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