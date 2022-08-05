Водителя с фальшивыми правами не пустили в Молдову

Водителя с фальшивыми правами не пустили в Молдову

Во время проверки пограничники обнаружили у гражданина Украины поддельное водительское удостоверение. 

По данным пресс-службы Пограничной полиции, инцидент произошёл накануне на КПП “Тудора”. К линии контроля в сторону въезда в Молдову подъехал 29-летний гражданин Украины. Во время проверки документов выяснилось, что его водительское удостоверение было сфальсифицировано.

Во время допроса мужчина признался, что получил документ через посредников, которых нашел в социальных сетях. За “услугу” заплатил 7000 гривен. Нарушитель пояснил, что настоящие права у него изъяли в Украине.

Фальсификат был направлен на экспертизу. Обстоятельства инцидента выясняются.

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