Водителя с “букетом” нарушений поймали в столице

Инцидент произошёл накануне на улице Мирча чел Бэтрын.

Патрульные увидели автомобиль марки Volkswagen, который ехал на высокой скорости. Водителю приказали остановиться, однако он проигнорировал требование полицейских. После этого ему перегородили дорогу, заставив остановить транспортное средство. Во время задержания мужчина оказал сопротивление, в связи с чем правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.

Личность нарушителя была установлена. Это 40-летний мужчина. У него выявили целый “букет” нарушений: “бесправное” вождение, отсутствие регистрации, техосмотра и страховки у машины, превышение скорости и невыполнение требования полицейского.

Автомобиль был конфискован. Водитель будет привлечён к уголовной и административной ответственности.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.