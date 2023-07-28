Водителя Mercedes, который устроил ДТП на Ботанике, до сих пор не нашли 

Водителя Mercedes, который устроил ДТП на Ботанике, до сих пор не нашли 

Полиция до сих пор не нашла водителя Mercedes, который устроил аварию 5 дней назад на бульваре Дечебал. Мужчина сбежал с места ДТП, в результате которого пострадали 5 человек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Однако виновника аварии до сих пор не нашли, сообщили в полиции. Стоит отметить, что одна из пострадавших, мама двоих детей, находится в тяжелом состоянии в реанимации, передает pulsmedia.md.

Напомним, что авария произошла 25 июля. На дороге столкнулись 4 автомобиля: Mercedes, Smart, Volkswagen Polo и Skoda Octavia. После ДТП были госпитализированы 5 человек, в том числе девушка, которая находилась за рулем Volkswagen и три её пассажира, а также пассажир Mercedes.

По словам очевидцев аварии, водитель Mercedes находился в нетрезвом состоянии. 

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