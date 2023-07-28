Водителя Mercedes, который устроил ДТП на Ботанике, до сих пор не нашли 

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Полиция до сих пор не нашла водителя Mercedes, который устроил аварию 5 дней назад на бульваре Дечебал. Мужчина сбежал с места ДТП, в результате которого пострадали 5 человек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Однако виновника аварии до сих пор не нашли, сообщили в полиции. Стоит отметить, что одна из пострадавших, мама двоих детей, находится в тяжелом состоянии в реанимации, передает pulsmedia.md.

Напомним, что авария произошла 25 июля. На дороге столкнулись 4 автомобиля: Mercedes, Smart, Volkswagen Polo и Skoda Octavia. После ДТП были госпитализированы 5 человек, в том числе девушка, которая находилась за рулем Volkswagen и три её пассажира, а также пассажир Mercedes.

По словам очевидцев аварии, водитель Mercedes находился в нетрезвом состоянии.

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