Водителя BMW с “букетом” нарушений поймали в Бельцах

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Инцидент произошёл накануне. Патрульные заметили BMW на немецких номерах, который ехал со скоростью 116 км/ч на участке, где движение разрешается со скоростью не более 50 км/ч.

Водителя остановили, однако он сразу начал проявлять агрессию и отказался предъявлять документы. По данным пресс-службы НИОБ, от мужчины исходил резкий запах спиртного, но проходить тест на алкоголь он отказался. Вместо этого он напал на сотрудника полиции и повредил его униформу. В связи с этим правоохранители были вынуждены надеть на нарушителя наручники и сопроводить его в Инспекторат полиции.

Личность мужчины была установлена. Им оказался 34-летний житель Рышканского района. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении и выдан протокол в связи с превышением скорости.

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