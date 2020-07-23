Водителей предупреждают о перекрытом участке железнодорожного переезда

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Сегодня, 23 июля, с 09.00 до 17.00, будет перекрыто дорожное движение на железнодорожном переезде без шлагбаума, расположенном на участке станций Прут II – Кагул.

По данным пресс-службы Национального инспектората общественной безопасности, такая мера была предпринята в связи с проведением ремонтных работ на вышеуказанном участке. Полиция призывает всех участников дорожного движения проявлять осторожность при пересечении этой зоны.

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