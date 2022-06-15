Водителей, которые системно нарушают ПДД, ждут более суровые наказания

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Штрафы для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, будут ужесточены, а для дисциплинированных – снижены.

Согласно поправкам в законодательство, будут исключены дополнительные взыскания в виде штрафных баллов за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим технический осмотр. Также будет введена санкция в виде предупреждения (вариант в дополнение к штрафу) за несоблюдение дорожной разметки, передаёт moldpres.md.

В то же время будут введены более жёсткие санкции для водителей, часто и неоднократно нарушающих правила дорожного движения. В частности, это:

право управления транспортными средствами на срок от 30 до 180 суток приостанавливается у водителей, превысивших установленный на определённом участке дороги скоростной режим более чем на 40 км/ч, а также в случаях, когда применение основной санкции за нарушение обусловливает накопление 15 штрафных баллов, право предоставляется непосредственно констатирующему агенту (полиции);

ответственность за нарушение ложится на владельца транспортного средства, если по истечении 60 рабочих дней с момента получения запроса полиции он отказывается или уклоняется от сообщения имени личности, которой доверил управление транспортным средством, и причастного к совершению нарушения в сфере дорожного движения;

регистрация и периодический технический осмотр транспортных средств не будут разрешены, если они имеют историю нарушений, и действует исполнение санкции за нарушение, примененной окончательным решением/решением по делу о нарушении.

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