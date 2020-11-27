“Взял покататься”: мужчина влетел в столб на чужом авто и сбежал с места аварии

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Audi выехала за пределы проезжей части и врезалась в железобетонную электрическую опору.

Инспекторы установили, что за рулём был 27-летний житель Первомайска. Вскоре его нашли. Как пояснил мужчина, машину он взял у брата – покататься. Когда попал в аварию, испугался и убежал, пишет mvdpmr.org.

За оставление места ДТП нарушителю грозит штраф, лишение права управления транспортным средством сроком до 2 лет или арест на 15 суток.

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