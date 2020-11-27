“Взял покататься”: мужчина влетел в столб на чужом авто и сбежал с места аварии

“Взял покататься”: мужчина влетел в столб на чужом авто и сбежал с места аварии

 Audi выехала за пределы проезжей части и врезалась в железобетонную электрическую опору.

Инспекторы установили, что за рулём был 27-летний житель Первомайска. Вскоре его нашли. Как пояснил мужчина, машину он взял у брата – покататься. Когда попал в аварию, испугался и убежал, пишет mvdpmr.org.

За оставление места ДТП нарушителю грозит штраф, лишение права управления транспортным средством сроком до 2 лет или арест на 15 суток.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md