Водитель врезался в “скорую”, перевозившую тяжёлого пациента. Виновник скрылся

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Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в Рыбнице.

Машина скорой помощи везла в реанимацию пациента. Встречный автомобиль светом фар ослепил водителя “скорой”, и он остановился.

В этот момент легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, задел медтранспорт и скрылся, пишет novostipmr.com. Пациента, подключённого к кислородному баллону, переместили в другую машину и доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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