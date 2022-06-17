Водитель спрятал в потолке микроавтобуса сигареты и пытался обвести вокруг пальца таможенников (ВИДЕО)

Водитель спрятал в потолке микроавтобуса сигареты и пытался обвести вокруг пальца таможенников (ВИДЕО)

Сотрудники таможенного поста “Костешты” предотвратили попытку контрабанды сигарет.

Для проверки был остановлен автомобильVolkswagen Crafter, следовавший в Бельгию. Водитель заявил таможенникам, что ему нечего декларировать. Однако в задней части микроавтобуса обнаружили тайник, где находилось 799 пачек сигарет, пишет realitatea.md.

Табачные изделия были конфискованы. Транспортное средство также задержано.

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